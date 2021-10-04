﻿死過翻生 增肥100磅再開Show 張偉文仲唱到唔想靠社福

4年前，「靚聲王」張偉文受腰椎毛病困擾體重急跌至100磅，瘦到驚現「筷子腳」。好彩患難見真情，得好友方俊悉心照顧，家陣長肉至200磅逐漸回復狀態，今年尾及明年初仲會開3場個唱，他笑晒報喜：「冇得唱歌等於一個廢人，只係靠社福撐住條命都幾恐怖！」64歲嘅張偉文（Donald）將會喺今年12月20日、明年1月12日及14日分別喺香港文化中心、沙田大會堂及元朗劇院舉行《友情有義演唱會》。日前身兼Donald保母及個唱表演嘉賓嘅方俊（Aman）在家中宴客，更約埋環星娛樂老闆張國林，「環星一哥」尹光齊齊陪Donald食飯為他打氣。肥番坐唔落電動輪椅Donald近年行動不便靠輪椅代步，就算上落私家車，甚至如廁都帶點困難，喺演唱會宣傳期間，Aman請咗猛男助手，負責推出推入貼身照料。Donald當日現身街市買餸大受歡迎，菜檔姐姐向他揮晒手打招呼，海鮮檔阿姐請他食海鮮：「想食乜呀？唔使錢任攞！最緊要健康。」Aman取笑他是「街市殺手」，Donald露出滿足神情說：「唔好咁講，大家畀面啫！」而做咗成日嘢嘅Donald當晚有啲攰，連記性都差咗，啱啱去完廁所又話有啲急。不過，見Aman、張國林及尹光玩得咁high，都有加入戰團jam番兩句《相思淚》、《紅燭淚》及《荷里活大酒店》，仲好好胃口勁食Aman為他煮嘅「笑蝦蝦」牛油果蟹肉沙津。咁好胃口難怪Donald心廣體胖，o依家體重回升咗百幾磅，條腰粗咗10吋，更有雙下巴及大肚腩，仲因為超磅坐唔到電動輪椅！有「肥仔聲」最啱開ShowAman指張偉文再開個唱係幾大鼓舞，因為他於2016至2018年接受咗兩次腰椎大手術，術後頸椎退化令雙腳冇力，多次跌倒撞親搞到腦積血，2019年要入院放血續命！Donald直認記性差咗：「跌過個腦真係唔得，所以o依家要小心啲慢慢諗嘢，唔好行差踏錯踩落個氹度！」Aman話Donald唔攰時反應比較快，加上翻肥，多番啲口腔肌肉，呢啲『肥仔聲』特別圓潤，係開演唱會嘅最佳時機。Donald亦對演出有信心：「我唔覺自己有好大問題，平日都曲不離口娛樂自己。」Donald停咗兩年冇開個唱坦言好唔開心：「最緊要有得唱歌，有得搵食仲覺得自己係有用，否則等於一個廢人，o依家有啲其他收入會冇咁擔心，而社福資助只夠養我條命，o依家唔使成日好似鬼追人咁（求福利）。」在旁的Aman指社福資助唔夠cover生活，其實他每月有補貼張偉文的老人院開支，只不過冇同佢講。採訪：方騫平 攝影：沈健程