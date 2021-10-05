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破《尚氣》周末開畫冠軍紀錄 《毒魔2》上映三日狂收7億

2021-10-05 列印
■《尚氣》全球票房已逾30億港元。
■《毒魔2》剛於美國上映，即成今年開畫冠軍。
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　　漫威電影今年有多部新片上映，票房勁收，由劉思慕及梁朝偉等主演的《尚氣與十環幫傳奇》，於上月在全球上映後一直保持美國票房冠軍；但另一部漫威與索尼合作的電影《毒魔》續集《毒魔：血戰大屠殺》上周末上映，即成周末票房冠軍，取代了《尚氣》維持了僅僅一個月的紀錄。

　　《毒魔2》上周末在北美上映後，三日就狂收約9,000萬美元（約7.02億港元），超越今年兩部漫威電影《黑寡婦》及《尚氣》，暫成為今年開畫冠軍。至於《尚氣》雖然冠軍寶座被《毒魔2》搶走，但截至周日全球票房已達3.86億美元（約30.1億港元），仍保持着今年全球最賣座電影的冠軍位置。



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