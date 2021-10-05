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鄭浩妍社交網粉絲超越宋慧喬 金秀賢離奇客串《魷魚遊戲》

2021-10-05 列印
■鄭浩妍的社交網追蹤人數暴升至1,300萬。
■金秀賢被網民惡搞，Key入《魷魚遊戲》的劇照中。
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　　在熱播韓劇《魷魚遊戲》中飾演脫北少女「姜曉」的鄭浩妍火速上位，一眾香港女星胡定欣、張寶兒及吳千語等亦有追蹤鄭浩妍的社交網，令追蹤人數由40萬暴增至逾1,300萬，超越了擁有過千萬粉絲的宋慧喬、金秀賢及允兒等人氣韓星。

　　此外，韓國樂隊FT Island主音李洪基日前在社交網限時動態上載《魷魚遊戲》劇中第一集的123木頭人遊戲場景的合成圖，竟然有金秀賢「客串」。事緣金秀賢八年前在電影《3個特攻美少年》飾演潛伏在首爾的北韓間諜，一身綠色運動服成為標誌，後來他客串韓劇《愛的迫降》也延續了這個角色。有網民就將他在《愛的迫降》戲份截圖惡搞成他現身《魷魚遊戲》，被韓國網民瘋傳。



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