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濱崎步43歲牛一開騷

2021-10-05 列印
■濱崎步相隔近兩年再開騷。 網上圖片
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　　日本天后濱崎步久未舉行有現場觀眾的演唱會，她在今年5月誕下第二胎後宣佈開騷，被指心急搵奶粉錢，日前在日本千葉縣幕張舉行兩場演唱會，為新一輪亞洲巡唱揭開序幕！

　　適逢個唱首場（本月2日）是步姐的43歲生辰，入場Fans齊為她慶生！步姐在開騷前多天已不停分享綵排照片，她透露揀選多首較少在個唱獻唱的歌曲，加上久未演唱舊作，故感到十分緊張！步姐這次是相隔14年再舉行亞洲巡唱，但未有透露在日本國外的行程，相信要視乎外地疫情才能落實能否前往開騷。



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