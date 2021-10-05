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江若琳合約糾紛案今續審

2021-10-05 列印
■江若琳和老公蕭唯展十指緊扣抵法院。
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　　江若琳（原名江玲）和前經理人公司老闆林小明的合約糾紛案，昨於高等法院進行開案陳詞，江若琳與老公蕭唯展（前名蕭潤邦）十指緊扣到場。林小明抵法院時，讓傳媒拍照及說「唔該晒」；江若琳和老公亦有應傳媒要求拍照後步入法院。

　　雙方律師在庭上整理文件，但資料不夠齊備，至11時10分休庭。江若琳於中午和律師離開法院，她表示因有突發事要回律師樓準備文件。下午4時半結束聆訊，並將於今日上午續審。蕭唯展昨日離開法院時，向記者表示不便受訪。案件編號：



HCA 1225/2014

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