  • 2021年10月5日 星期二
  • 30º
  • 66%
熱門： 外傭天文台施政報告消費券細細粒

日報新聞 > 娛樂

楊洛婷避答是否被TVB逼整容

2021-10-05 列印
■楊洛婷不想再講被逼整容一事。
Previous Next

　　楊洛婷昨日出席活動，提到她看完老公Tim的組合Dear Jane演唱會後，在社交網發長文分享入行經歷，更自爆曾被舊公司逼整容，因為不妥協而被「雪藏」。

　　對於她口中的舊公司，有網民將矛頭直指TVB，楊洛婷迴避說發文原意是想冧老公，因見證他與隊友的努力和堅持。會否擔心TVB嬲？她笑笑口說：「我做過好多家不同公司和工作。」追問究竟是否TVB？她稱不講這個問題。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd