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肥媽願與黑妹組「湯羹姊妹花」

2021-10-05 列印
■區瑞強、肥媽與黑妹為演唱會綵排。
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　　《區瑞強相識在童年 知心50載演唱會》於本月15日在伊館舉行三場演出，昨日區瑞強聯同嘉賓黑妹（李麗霞）和肥媽綵排。區瑞強搞笑指為肥媽和黑妹可改名「湯羹姊妹花」，因為夠闊。肥媽聞言即大讚個名好掂，可以登台用。

　　對於在演唱會上與魔術師甄澤權合作玩魔術，問可會找肥媽和黑妹幫手上演刀鋸美人，他說：「驚把鋸鋸爛，鋸好耐都未得！」肥媽笑言謂：「冇嘢做呀？無啦啦俾人玩，我哋好守身如玉㗎！」



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