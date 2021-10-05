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魯庭暉獲委任新公司CEO　鄭善強任ViuTV高級顧問

2021-10-05 列印
■魯庭暉製作《全民造星》捧紅男團MIRROR。
■鄭善強（右）和杜之克曾在TVB共事。
■魯庭暉將擴展更多元化業務。
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　　電訊盈科旗下、ViuTV隸屬的香港電視娛樂有限公司(HKTVE）昨日發出內部通告透露，將投資新公司，由ViuTV董事兼總經理魯庭暉領導成立兼任行政總裁（CEO）。據悉，魯庭暉成立的新公司計劃擴展更多業務，除提升旗下藝人知名度、大力加強娛樂綜藝及劇集外，更會發展音樂劇、舞台劇、演唱會和電影等多元化業務。

　　TVB前高層鄭善強獲任為ViuTV高級顧問，在監管部門批准後，鄭將擔任HKTVE董事會副主席。而杜之克上月離任TVB前副總經理後，翌日已加盟電盈旗下「黃Viu」，負責擴展內容創建領域業務。圖：資料圖片



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