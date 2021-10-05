﻿盡地一煲 律師窮歌手誓減20磅 J.Arie拍全裸專輯封套後收山

做創作歌手難，做獨立創作歌手更是是攞苦嚟辛，J.Arie（雷深如）早前在《七救星》都講過，窮到試過銀行得番82蚊，原來她入行以來一直瞞住父母死頂，她承認反叛，父母批評創作歌曲《陰陽道具》好cheap亦好少理，不過父母近期見她好堅持，終體諒她唔係玩玩吓冇再叫她退出。而最近推出新歌《判官之印》的她，愈玩愈激，MV大玩虐殺，捱到年底打算再推出新歌加專輯，更努力望減足20磅挑戰莫文蔚全裸拍封套，但完成後竟話有意收山。J.Arie今次《判官之印》大講虛偽，創作靈感源於《陰陽道具》推出後外界反應，因以性為題材即時被道德審判，連父母也批評她，更未能在電視台播出，令她有很多反思，「《陰陽道具》超過九成都係正評，但都有反應令我反思虛偽，有啲長輩好似我爹哋媽咪會話『你做啲嘢好cheap』，我媽咪睇完個MV話『點解要拍啲咁核突嘅嘢』，點解將性好公開講就係核突，2021年依然有啲人咁嘅comment，所有電視台都派唔到上去，呢啲原因令我想寫首歌回應，叫《判官之印》，因為大家都好似判官上身，都係偽善嘅人，你判人人判你。」MV大玩虐殺繼上次《陰陽道具》MV搵來蝦頭和強尼大玩3P後，J.Arie今次MV繼續原用蝦頭，但強尼因太忙會以另一方式參與，她仲邀請一班好姐妹幫手演出，「上次玩3P，今次玩虐殺，我哋會虐殺個男主角，因為佢係虛偽嘅人，表面係一個對蝦頭好好嘅老公，實則有好多條女，我搵咗O靚妹（李綺雯）、Ranee寶寶（李蔓瑩）、HotCha嘅Crystal（張紋嘉）、『ViuTV一姐』Hailey（陳俞希）幫手。」她預計MV有機會不能在電視台播出，「次次都預咗剪個潔淨版，但上次有少少無奈，唔知啲台把尺放喺邊，或者佢哋先入為主，知道首歌係講sexy一定係鹹，所以上唔到去唱，呢首歌希望唔好啦！」年底再推出另一新歌後，J.Arie打算集合獨立發展後4首作品推出專輯，現在她已積極操fit減了8磅，望能成功搣甩20磅肥肉後，拍攝類似莫文蔚96年《全身莫文蔚》的全裸封套，「雖然冇人想睇，但我想試吓做咗先，橫掂都係盡地一鋪，激死阿媽系列，我每隻歌都激死佢。（有冇莫文蔚咁fit有靚股？）呢啲係咪要做機？做嗰啲蜜桃臀，不過唔緊要而家有P圖嘛！不過，除咗裸露，仲要諗個實質嘅概念去包住成件事。」感激家人體諒形容是「激死媽媽系列」，J.Arie承認入行以來都抱着反叛心態，不過好感激家人好體諒，「我仲係同佢哋一齊生活，但佢哋唔會知我個戶口去到七師傅個節目（《七救星》）講到得番82蚊，因我唔會想同佢哋講，佢哋一定會話『都叫咗你唔好做，難為自己又要做』，所以我唔會想同佢哋講實質情況，但係19年開始佢哋見到我個眼袋愈嚟愈勁，愈嚟愈殘，佢哋會好體諒，終於知道唔會再問『你幾時唔做』，知道我唔係3分鐘熱度，我24歲時入行，同佢哋講30歲應該會收檔唔玩啦！做番份正正常常工，唔好再浮浮沉沉，但我30歲又再同佢哋講不如再做多10年先，成唔成功都好，每個人成功定義唔同，我夠食就得，唔使憂柴憂米下隻歌有冇錢出。不過今次做隻碟，終於講到自己想講嘅嘢，我成日講做埋呢隻碟應該都收山，都冇咩好講，30年儲落嘅嘢都講晒。（儲落嘅錢都使晒？）係呀！某程度上儲落嘅錢要回一回氣。」撰文：杜杜 攝影：沈健程髮型：Bowie Lo 化妝：Jessica Chan 場地：The AIR（The ONE）