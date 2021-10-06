大家對黃建東認識可能始於2011年《香港先生》，其實當時獲得「演藝潛能大獎」的他，參賽前是「香港話劇團」駐團演員，更是紐約州立大學佛東尼亞分校戲劇學士，演舞台劇絕對是強項，最近他終於有機會一展所長，得到導演張之珏賞識，擔任舞台劇《我老公你好悶呀》男主角，加上又有新劇《把關者們》推出，仲拍住黃媽媽搵真銀，阿東梗開心啦！撰文：杜杜阿東加入TVB後已久未演出舞台劇，直到兩年前跟謝君豪合演過《但願人長久》，今次再演他坦言好親切，「有種返到娘家感覺，似回歸返自己嘅根，但今次被委以重任，加上個劇本係百老匯名劇，係好大壓力。」有今次機會他要感激張之珏提攜，「兩年前喺《但願人長久》合作完，雖然當時我只有兩場戲，但佢都好欣賞我，今次畀咗個主角機會我，我知最初有其他男演員人選，但最尾佢都揀咗我，真係好感恩，亦都係一個好大挑戰，自己未做過主角要記咁多對白同場口，又要度個角色嘅起承轉合，另外因要同A、B cast兩個女主角合作，排戲時間Double咗，但都係好好挑戰嚟。」開心媽咪搵到滿足感除了忙於為舞台劇排練，阿東亦要為新劇《把關者們》宣傳，他謂拍攝時雖然初次跟袁偉豪、陳家樂和C君等合作，但大家都是搞笑底，每日開工氣氛都輕鬆愉快，而今次他亦有機會在劇集中作新嘗試，「今次我要揸車同打籃球，但我10年前考到車牌後都冇揸過，係個雪藏牌嚟，所以開拍前我搵師傅補鐘，去到現場就袁偉豪傍住我揸，多謝佢嘅照顧。至於籃球，我中二之後都冇打過，多謝本身打開港隊嘅朋友幫我操練番，開心今次有新嘅挑戰機會。」忙自己工作外，阿東媽咪黃葉慧茵都好受顧客歡迎，兩母子經常拍住搵真銀，阿東特別開心，「雖然媽咪出騷我仲忙，因為佢完全唔識呢行嘅嘢，我要幫佢打點晒，由化妝、整頭、揀衫襯首飾都要幫手，但媽咪最初肯拋頭露面出鏡都係為咗撐我，我係好感動，所以辛苦啲都冇所謂，況且媽咪結咗婚後生咗我同細佬，放棄咗自己夢想，而家佢演出搵到滿足感，我都好戥佢開心。」