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姜濤彈額頭 Anson Lo標淚

2021-10-06 列印
■AL皺晒眉迎姜濤彈額頭！
■AL痛到眼泛淚光！
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　　男團MIRROR早前接受音樂平台訪問，並分成兩隊大玩「蒙著嘴大電視」遊戲，12子玩得非常投入，笑料百出！

　　由於以大比數落敗，隊員一致投票由Anson Lo（AL）接受大懲罰，並由姜濤負責彈AL額頭！AL緊張到大嗌救命兼扭扭擰擰，隊友夾手夾腳捉住AL，姜濤成功彈AL的額頭後，笑言自己平時訓練有素。AL被彈第二下時眼泛淚光呆了幾秒，有網民表示笑到肚痛，亦有網民留言表示心痛！



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