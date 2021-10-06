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關禮傑樂意父女檔拍劇

2021-10-06 列印
■關禮傑與女兒關楓馨合作撐善舉。
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　　TVB慈善節目《善心滿載仁愛堂》將於本周六直播，關禮傑與女兒關楓馨及應屆港姐等，昨日齊出席記者會。關禮傑與關楓馨將會父女檔在該節目獻唱，他們有意挑選流行粵曲，自嘲五音不全的關禮傑笑言要加倍努力，關楓馨則自問唱功不差，關禮傑聞言即笑道：「佢冇五音不全，OK的。」

　　關禮傑近期與TVB轉為部頭約形式合作，亦不排除會父女檔拍劇，但關楓馨卻認為和爸爸合作會尷尬，與不相識的演員合作會較輕鬆。



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