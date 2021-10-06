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江若琳庭上聞「需自資支出」落淚

2021-10-06 列印
■江若琳獲丈夫蕭唯展陪同到法院。
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　　江若琳（原名江玲）和前經理人公司老闆林小明的合約糾紛案昨日續審，林小明未有到庭，江若琳則由丈夫蕭唯展陪同聽審。曾任寰宇藝人管理董事的Arnold Chan以控方證人身份答辯，辯方問證人「知否藝人需自資應付支出」時，在庭上聽審的江若琳即落淚，不時用手擦拭。

　　江若琳和丈夫下午齊離開法院時，江被問到在庭上表現激動是否不開心？她向記者說：「唔講啦，辛苦晒！」



案件編號：HCA 1225/2014

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