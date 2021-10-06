﻿《濁水漂流》囊括金馬獎12項提名 吳鎮宇張震爭帝 林嘉欣「母女」爭后

將於下月27日在台北舉行的第58屆金馬獎頒獎禮，大會昨日公佈各獎提名名單，港片《濁水漂流》獲最佳劇情片等12項提名，吳鎮宇更憑該片角逐金馬影帝，同片謝君豪、柯煒林及李麗珍分別入圍男、女配角；林嘉欣則憑《美國女孩》與片中的女兒方郁婷齊問鼎金馬影后！李駿碩執導港片《濁水漂流》入圍第58屆金馬獎12項提名，包括：最佳劇情片、最佳導演兩大獎外，謝君豪、柯煒林及李麗珍均入圍最佳男、女配角獎，吳鎮宇更憑該片與《緝魂》的張震等勁敵角逐金馬影帝（帝后提名名單見附表）！珍妹君豪柯煒林爭配角獎曾經憑《鎗火》奪得第37屆金馬影帝的鎮宇欣聞喜訊後表示：「多謝大家嘅恭賀，好開心能夠入圍！」他亦祝賀同片獲提名的台前幕後，「大家一齊出了一分力，一齊都有付出，希望大家都會有獎！」李麗珍亦多謝團隊並表示：「好開心，自己演出嘅電影可以喺其他地方得到認同，這個滿足感已經勝過一切！」謝君豪則說：「希望《濁水》台前幕後都可以獲得好成績，讓大家關注同認識我們的香港電影！」《濁》片是今屆獲多項提名的作品，該片導演李駿碩表示：「非常興奮同意外有咁多提名。特別高興柯煒林、黃衍仁同梁銘佳都有入圍，亦好多謝整部戲的所有台前幕後，同埋mm2（電影公司）上下努力！」母女檔撞正母女檔爭影后憑《美國女孩》入圍角逐影后的林嘉欣，對手包括片中的女兒方郁婷，方更入圍最佳新演員獎。嘉欣昨日表示：「好多謝《美國女孩》團隊！好開心入圍。恭喜我戲裏面的女兒芳儀（方郁婷），非常非常非常感動！」巧合地，她的對手也是母女檔，就是《瀑布》中的賈靜雯和王淨。張震憑《緝魂》入圍爭帝，他演片中角色減磅12公斤！獲悉入圍喜訊後，他說：「《緝魂》的梁檢察官情感濃郁，讓人反思生命，謝謝導演創造這樣有生命力的角色讓我詮釋。《緝魂》入圍最佳影片更令我興奮！」