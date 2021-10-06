  • 2021年10月6日 星期三
  • 29º
  • 65%
熱門： WhatsAppFacebook皇后山施政報告利穎怡

日報新聞 > 娛樂

﻿Netflix巴黎開咖啡店造勢 《魷魚》狂迷打交驚動警察

2021-10-06 列印
■李政宰身價超越宋仲基，演姜曉的鄭浩妍每集酬勞只有約6.7萬港元。
■咖啡店內有得玩劇中的戳椪糖遊戲。
■大批《魷魚》粉絲在店外排隊。
■有人打架驚動警方到場。
Previous Next

　　韓劇《魷魚遊戲》全球大熱，Netflix特別在法國巴黎設置《魷魚》咖啡店造勢，據悉，店內設有劇中道具、戲服及戳椪糖關卡等，吸引大批劇迷通宵排隊朝聖，但因太多人聚集引來混亂，更因打尖問題爆發爭執繼而大打出手！

　　網上流傳的短片可見，多人走避尖叫，最終驚動警方到場控制場面，有網民看到混亂場面就留言道：「他們真的體驗到《魷魚遊戲》了！」最終該咖啡室要提早關閉！



　　另外，有傳媒參考月前韓媒公佈的韓星薪酬榜，估計屬影帝級的《魷魚》主角李政宰，拍9集酬金高達27億韓圜（約1809萬港元），身價超越當紅男神宋仲基一集約1.8億韓圜（約120萬港元）酬勞。而飾演脫北者姜曉的鄭浩妍，拍《魷魚》時是新人，每集只有約1000萬韓圜（約6.7萬港元）！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd