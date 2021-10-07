《把關者們》演Madam壓力大 ﻿王敏奕：﻿﻿令我最瞓唔着覺角色﻿

入行13年的王敏奕演過不少角色，竟因TVB劇《把關者們》飾演海關毒品調查課監督「Madam Wan」搞到瞓唔着，因她覺得同角色相差太遠，擔心自己駕馭不到，為了演到Madam氣勢，她專登去操大隻，不過始終王媽媽最了解她，竟然一語道破她跟角色相似地方，令她對演出重拾信心。 撰文：杜淑霞 攝影：葉君海 髮型：Ken Hui @ii Alchemy化妝：Henry Li 場地：Pier 1929敏奕本來知道演紀律部隊角色後好興奮，因有她最愛的動作及揸槍戲份，但看了劇本後卻一直好緊張，「暫時接咁多角色，令我最瞓唔着覺嘅一個角色，因為第一次有個感覺驚自己做唔到。」她擔心除了角色年紀跟本身差一截外，也怕自己不似角色硬淨兼冇Madam氣勢，「毒品調查科team leader，仲要係呢個角色好硬淨，首先我嘅聲音同埋我嘅年紀，好多嘢我會覺得同呢個女仔好唔同。」請私人教練操大隻為了外形上更似Madam，敏奕決定操大隻，但相對於18年演出《飛虎之潛行極戰》扮飛虎隊時準備差好遠，「o依家個人大咗好多諗法都可以付諸實行去做，譬如以前冇可能請私人教練，財政上都唔容許，心智上去處理一個角色狀態都好唔同，嗰陣時都真係個靚妹，o依家執行能力都比以前強咗好多，所以對自己要求亦都高咗好多，知道個角色係好重要，如果演唔好會拖累個劇。」顧慮多多的敏奕，除了得到監製、導演和海關不少阿Sir肯定演出，王媽媽一番話亦令她鬆了一口氣，「當全世界99.9%話『你演緊一個完全同你唔一樣嘅角色』，竟然我阿媽話畀我聽唔係，『你喺我心目中就係咁』，喺佢心目中我係咁硬淨，咁有辦事能力咁強悍嘅女仔。因為由我好細個選擇做演員、讀書，都係自己做決定去執行去面對，佢講完後我發覺原來我同呢個女仔都有相似地方，反而係阿媽了解呢件事，其實係形式唔同，處理嘢責任上都係硬淨。」