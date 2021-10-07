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盼《膠戰》再添食　Edan難忘狂奔險暈低

2021-10-07 列印
■Ian獲大批粉絲捧場。
■Edan期望《膠戰》成為長壽節目。
■Jeffrey和Hillary在活動中合作夾爆氣球！
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　　ViuTV遊戲節目《膠戰》添食第二輯《膠戰S2》將於本月10日首播，呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）及劉沛蘅（Hillary）等主持，昨日齊出席宣傳活動。Edan期望《膠戰》能成為長壽節目，這輯以外景為主，他最難忘是要在商場狂奔致幾乎暈倒，「跑到標冷汗，即刻坐低唞唞！」

　　Edan亦被視為樂壇新人獎大熱，早前被疑似是炎明熹的Fans指只贏人氣但實力不足，Edan謙稱仍會努力提升音樂，能否獲獎會抱平常心隨緣。談到有某位Rapper出歌「唱」MIRROR只靠外表，Edan力撐隊友有不同才華，並自嘲道：「我分分鐘連樣都無，但我哋勝在12人唔同樣，定有一款啱你。」Edan的隊友Ian（陳卓賢）昨日出席另一活動時表示，沒留意被「唱」，「多謝佢覺得我哋靚仔，大家都付出好多努力，我哋都有上堂學唱歌。」



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