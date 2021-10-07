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韓韶禧黑絲誘惑　宋仲基全汝彬眉來眼去

2021-10-07 列印
■韓韶禧下車時小心翼翼。
■宋仲基揮手打招呼。
■全汝彬盛裝赴會。
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　　韓國第26屆釜山國際電影節昨晚揭幕，今年復辦紅地氈環節星光熠熠！《夫妻的世界》中的「最強小三」韓韶禧，以透視黑絲襪盡騷長腿，上衣則屬低V兼胸前無鈕扣，難怪下車時小心翼翼，而名導奉俊昊、劉亞仁、金賢珠等亦有出席。

　　男神宋仲基及朴素丹擔任大會司儀，宋仲基的緋聞女友全汝彬緊接兩人行紅地氈，大會讀出全汝彬名字時，宋仲基即回頭望伊人，全汝彬則報以笑容。



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