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保錡花心思 賀「沙津」30歲牛一

2021-10-07 列印
■保錡避談隊友193被指分手。
■沙津今日踏入30歲。資料圖片
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　　ERROR成員吳保錡昨日出席Now Sports節目巡禮記者會，談到他的女友「沙津」張沛樂短髮Look被指跟他有夫妻相，保錡亦大讚女友短髮Look好靚。今日是沙津的30歲生日，保錡表示已花心思安排慶祝，但要保持神秘不能透露，生日禮物則是女友喜歡的物品！

　　談到隊友193（郭嘉駿）早前為網上平台拍片期間爆喊，有指原因是與緋聞女友陳海寧（Dee姐）分手，保錡說不清楚，「人哋嘅嘢我唔講啦！」



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