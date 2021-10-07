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任政府部門宣傳大使　李光洙HAHA收代言費捱轟

2021-10-07 列印
■李光洙和HAHA因收取近6億韓圜，為農林部代言惹非議。
■金高銀曾為環境部免費做宣傳大使。
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　　韓星李光洙和HAHA近日遭當地議員公開批評，指二人為農林畜產食品部（農林部）擔任宣傳大使近三年，收取了5.96億韓圜（約398萬港元）報酬，事件公開後引發大眾討論。

　　據韓媒報道，在2017年至今年的五年間，韓國共有59處政府機關邀請245名藝人擔任宣傳大使，其中有33人獲得酬勞。當中花最多預算的部門是農林部，於2015年8月至2018年12月農林部就曾向HAHA及李光洙支付近6億韓圜宣傳費用，不過農林部解釋：「這不但是宣傳大使的費用，而是執行廣告海報及拍攝等活動的相應預算。」



　　其實韓國有不少藝人都會免費為政府部門任宣傳大使，例如宋仲基、金高銀、偶像組合EXO及Super Junior等。

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