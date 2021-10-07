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《魷魚遊戲》導演改口風　第二季將發展李秉憲故事

2021-10-07 列印
■《魷魚遊戲》導演黃東赫轉口風，有意拍第二季。
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　　Netflix韓劇《魷魚遊戲》上月開播後熱爆全球，不少荷里活名人都有追看，《雷神奇俠》系列導演泰格韋替替昨日在社交網表示都是fans，並呼籲其他人收看韓語版本，「你不需要用英文配音觀看《魷魚遊戲》。」不少網民都認同其講法。

　　此外，《魷魚》導演黃東赫日前宣佈短期內不會開拍第二季，因身兼編劇、導演及監製的他拍畢第一季後十分疲累，但近日他接受英國《泰晤士報》訪問時，一改口風表示希望探討警察問題，他認為警察問題不限於韓國，全球新聞都經常看到警察部隊總是在情況變得更糟時才會採取行動，他又指想發展李秉憲的「黑面具男」角色。



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