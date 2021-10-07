﻿梁凱晴想做陳法拉 邵初視梅艷芳為目標 宋宛穎6歲已諗定大個選港姐

今屆港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴及季軍兼「友誼小姐」邵初有共同特點，就係童年我的志願都想成為港姐，三人一齊夢想成真！22歲宋宛穎自爆6歲已有參選念頭，足足恨咗16年！而她眼中嘅「最美麗港姐」是同屬中葡混血兒的李嘉欣，至於想唔想似「大美人」咁嫁個好歸宿，或者婚後生女傳承第3代選美世家？她笑說：「我又冇咁諗喎，反而好享受做演員。」宋宛穎(Sabina)出身選美世家來頭不少，媽媽係1990年澳門小姐亞軍文寶雪，當年冠軍係佢表姨媽。文寶雪亦於1991年參選華姐，跟袁詠儀是同屆佳麗。宋宛穎剛大學畢業，在媽咪支持下參選，「我有個孖生妹妹，我哋細細個成日同媽咪玩選美遊戲，輪住嚟贏繞場一周。2006年(6歲)時我開始有留意港姐，好記得當年貼中陳茵媺奪冠。」媽咪將后冠放牀下底問到有冇諗過傳承第3代選美世家？她坦言冇咁嘅打算：「我大個咗先知道佢哋選過美，呢個係我志願，其實唔係乜嘢大事(出身選美世家)。對我嚟講結婚生仔都係好遙遠嘅事，第時生女先算，我諗我都會用媽咪嘅教育方式，放心畀佢做想做嘅事。」至於兩母女嘅后冠，會否放喺屋企當眼位置？她大笑說：「我未收到喎，媽咪個后冠好似放咗喺牀下底。」宋宛穎好想成為演員，最欣賞黃宗澤及陳豪，目標係做章子怡，亦唔擔心「鬼鬼哋」影響發展：「香港係國際化城市，唔係中國人樣先代表到香港，我見謝嘉怡及陳凱琳發展得唔錯呀！」梁凱晴邵初同愛偉仔至於擁有高學歷，畢業於英國名牌大學，回港再於香港城市大學修讀Master嘅梁凱晴目標想做陳法拉，最恨同陳豪及梁朝偉合作，希望之後有更多表演機會：「其實我細細個就想參選，但當時遭父母反對，而家可以自主：「其實知識一世都會用到，絕對唔會浪費！」另邵初亦欣賞偉仔及甄子丹，她最想有「一代天后」梅艷芳嘅成就：「佢性感得嚟帶點不羈，唔係低俗，呢啲性感我係可以接受。」採訪：方騫平攝影：葉君海