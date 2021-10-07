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﻿梁凱晴想做陳法拉 邵初視梅艷芳為目標 宋宛穎6歲已諗定大個選港姐

2021-10-07 列印
美夢成真 ■（左起）梁凱晴、宋宛穎、邵初童年都視參選港姐為夢想。
好高質素 ■（左起）梁凱晴、宋宛穎、邵初同樣擁有高學歷，絕對美貌與智慧並重。
家燕學生 ■宋宛穎十一歲時成為家燕姐學生，更被安排喺《歡樂滿東華》中同家燕姐伴舞，故好期待今年《東華》跟家燕姐同台。
優良基因 ■宋宛穎遺傳家族優良基因，跟（左1）婆婆及（右1）媽媽文寶雪都係靚人。
我的志願 ■6歲時的宋宛穎已想大個參選港姐。
身材勻稱 ■宋宛穎今年22歲，三圍33.5、24、35，身材及談吐都非常出眾。
貴氣媽媽 ■好有貴氣嘅宋宛穎媽媽係1990年澳門小姐亞軍，亦於1991年參選華姐，跟袁詠儀是同屆佳麗。
好有眼光 ■宋宛穎六歲已貼中陳茵媺摘后冠，同年亞軍及季軍係周家蔚及呂慧儀。
晒吓身材 ■27歲嘅邵初三圍32、22、33，不時喺IG晒靚相。
贏起跑線 ■邵初由細靚到大，仲係讀名校出身。
學歷出眾 ■梁凱晴原本獲英國名牌大學教授建議繼續升讀博士課程，但她想趁年輕多方面嘗試，回港於城大修讀Master of Science in Marketing。
精靈小孩 ■梁凱晴童年眼大大好精靈，而且好有表演欲。
身形贏晒 ■梁凱晴身高5呎5吋半，三圍32、22.5、33.5。
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        今屆港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴及季軍兼「友誼小姐」邵初有共同特點，就係童年我的志願都想成為港姐，三人一齊夢想成真！22歲宋宛穎自爆6歲已有參選念頭，足足恨咗16年！而她眼中嘅「最美麗港姐」是同屬中葡混血兒的李嘉欣，至於想唔想似「大美人」咁嫁個好歸宿，或者婚後生女傳承第3代選美世家？她笑說：「我又冇咁諗喎，反而好享受做演員。」

        宋宛穎(Sabina)出身選美世家來頭不少，媽媽係1990年澳門小姐亞軍文寶雪，當年冠軍係佢表姨媽。文寶雪亦於1991年參選華姐，跟袁詠儀是同屆佳麗。宋宛穎剛大學畢業，在媽咪支持下參選，「我有個孖生妹妹，我哋細細個成日同媽咪玩選美遊戲，輪住嚟贏繞場一周。2006年(6歲)時我開始有留意港姐，好記得當年貼中陳茵媺奪冠。」



媽咪將后冠放牀下底

  問到有冇諗過傳承第3代選美世家？她坦言冇咁嘅打算：「我大個咗先知道佢哋選過美，呢個係我志願，其實唔係乜嘢大事(出身選美世家)。對我嚟講結婚生仔都係好遙遠嘅事，第時生女先算，我諗我都會用媽咪嘅教育方式，放心畀佢做想做嘅事。」至於兩母女嘅后冠，會否放喺屋企當眼位置？她大笑說：「我未收到喎，媽咪個后冠好似放咗喺牀下底。」宋宛穎好想成為演員，最欣賞黃宗澤及陳豪，目標係做章子怡，亦唔擔心「鬼鬼哋」影響發展：「香港係國際化城市，唔係中國人樣先代表到香港，我見謝嘉怡及陳凱琳發展得唔錯呀！」

梁凱晴邵初同愛偉仔

  至於擁有高學歷，畢業於英國名牌大學，回港再於香港城市大學修讀Master嘅梁凱晴目標想做陳法拉，最恨同陳豪及梁朝偉合作，希望之後有更多表演機會：「其實我細細個就想參選，但當時遭父母反對，而家可以自主：「其實知識一世都會用到，絕對唔會浪費！」另邵初亦欣賞偉仔及甄子丹，她最想有「一代天后」梅艷芳嘅成就：「佢性感得嚟帶點不羈，唔係低俗，呢啲性感我係可以接受。」



採訪：方騫平

攝影：葉君海

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