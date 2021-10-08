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東周投資會 (2021-10-08)

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Ian盧慧敏前後腳　 沈月靚樣靚裙吸睛

2021-10-08 列印
■沈月以低胸靚裙亮相。
■盧慧敏投入地欣賞展覽。
■Ian亦有分享場內相片。
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　　有「最靚星二代」封號的邱淑貞長女沈月，前日以低胸剪裁的靚裙，到中環出席展覽活動甚搶鏡，她細心欣賞展品，亦有在社交網分享靚相，並感謝大會邀請。

　　同場還有MIRROR成員陳卓賢（Ian），他接受傳媒訪問時暢談和女友、模特兒兼演員盧慧敏（Amy Lo）拍拖點滴，原來他們前後腳進場觀展，並先後分享各自在場內參觀展品的相片。



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