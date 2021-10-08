陳家樂經常提到恨拍劇兼做紀律部隊，最近終在TVB劇《把關者們》達成心願，更開心跟袁偉豪等對手合作愉快。講到他早前跟女友連詩雅分別晒出海相被指放閃，他強調貼相只為紀錄努力操肌成果，望外界將焦點放在工作上。至於19年以5000萬買入何文田傲玟單位早前已取消交易，他有意轉到新界區置業。 撰文：杜杜 攝影：沈健程髮型：KenrickSiu 化妝：khaki yan陳家樂在《把關者們》演退役劍擊運動員、再投考海關的「陳家興」，性格高傲自負兼唔合群，第3次拍TVB劇的他，同好多拍檔都不認識，他自爆竟被袁偉豪（Ben）誤會同角色一樣好鬼寸，「Ben成日都話『第一日見到寸到個樣』，我唔係寸，只係我見到啲未見過嘅人會私私縮縮，同埋近視又唔戴眼鏡，人哋同我點頭我又飄過咗嗰啲衰嘢，哈哈！佢話開頭以為大鑊合作幾個月，但大家玩落好開心。」訪問時Ben剛巧路過，見兩人相處就知已變老友。講到家樂跟連詩雅一直低調拍拖，早前卻分別貼同景出海相放閃，他就解釋大家誤會了他，「點解我會出呢張相，想講番我身形變化，由上年拍劇前9月度開始練，中間增磅肥咗，拍廣告又cut番，個過程好長，到咗9月夠一年，搵個機會紀錄低件事，焦點係身形嘅轉變。」問到他對戀情一直低調，他就解釋想等事業穩定再講私人事，「好怕啲人見到我只係記得我私人嘢，而唔記得我嘅工作，坦白講，我花喺健身嘅時間真係好多，係唔容易，都想觀眾留意呢啲努力上面，多過我私生活，所以唔講太多。」提到19年以5000萬購入何文田傲玟單位，因工程問題而導致延期收樓，家樂跟家人商量後選擇終止交易，並會考慮再置業，「我始終大個仔，冇理由同屋企人住，不過上次揀嗰度就係屋企人覺得方便將來小朋友讀書，佢哋諗到咁遠，如果我自己揀會揀住佢哋隔籬，住番新界區，但未有時間去睇樓住。」