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胡鴻鈞被Gigi望住唔敢郁

2021-10-08 列印
■胡鴻鈞與炎明熹為港台錄音樂節目。
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　　炎明熹（Gigi）和胡鴻鈞昨日為港台音樂節目錄影，胡鴻鈞笑言羨慕一班「聲夢」學員夠年輕，自嘲個人心態後生，但肉體並不年輕，不過就好戥他們開心，因為在這年代資訊發達，比以前吸收事物更多。胡鴻鈞又笑指Gigi好似韓劇《魷魚遊戲》中的木頭人，所以被對方望住就不敢郁。

　　另外，提到好友許廷鏗在社交網開直播時，有假帳號聲稱曾嘉晴被他搞大個肚。胡鴻鈞說：「我睇報道見到，最緊要當事人澄清番係誤會。」



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