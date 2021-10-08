  • 2021年10月8日 星期五
  • 25º
  • 97%
熱門： 三號風球黑雨樂活道天文台沈小民
東周投資會 (2021-10-08)

日報新聞 > 娛樂

阿祖為Hailey嫁入豪門鋪路

2021-10-08 列印
■左起:Babyjohn、Hailey及阿祖好老友。
Previous Next

　　梁祖堯、陳俞希（Hailey）、蔡瀚億（Babyjohn）昨日為《宵夜燒到過埋夜》宣傳，節目中主持分別為拍檔設計一個本地遊行程。阿祖特別為Hailey安排一個瀑布場景，並由他親自營造水花效果，有如拍寫真一樣，Hailey闊別多年再以泳裝出鏡，二人更有深情對話，Hailey收起大笑姑婆形象，讓觀眾認識她另一面，阿祖坦言：「好擔心佢嫁唔出！」Hailey則擔心嫁得唔好，「阿祖特別安排名媛訓練班畀我，要學拉丁舞，為嫁入名門鋪路。」



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd