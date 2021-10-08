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東周投資會 (2021-10-08)

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七仙羽被問處女即「九唔搭八」

2021-10-08 列印
■七仙羽自認有急才。
■3妹有關心不同住的193，但未獲他回覆。
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　　七仙羽師傅（七師傅）昨日接受電台節目訪問，她自認急才不俗，被問及成人話題亦不會怕醜，「我乜都答，無嘢唔講得，試過問我係咪處女？我乜都答到，但未必直接答！所以啲人話我九唔搭八！」

　　另外，郭嘉駿（193）的胞妹郭嘉盈（3妹）昨日出席活動時，談到193傳因與陳海寧（Dee姐）分手，日前在直播節目爆喊。3妹指兄長忙於工作，至於他是否受情傷？3妹說：「我哋冇講呢啲。」



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