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東周投資會 (2021-10-08)

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梁靖琪再有喜：想個仔有個伴

2021-10-08 列印
■Toby和老公施雋賢育有一子Roman。
■Toby仍未知腹中BB性別。
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　　梁靖琪（Toby）昨日社交網貼出手執驗孕棒相片，宣佈再度懷孕！她留言道：「我們高興得跳起來！對上帝賜予感到非常幸福……我高興到倒立！」囝囝Roman的社交網則分享拿着超聲波相片，說將自己將要做哥哥！

　　現年38歲的Toby接受《頭條》訪問時興奮地說：「好開心，我哋之前有Plan，一直都想個仔有個伴……上天賜咗個Baby俾我哋。而家未知係仔定女，我哋冇所謂，最緊要BB健健康康！」圖：網上圖片



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