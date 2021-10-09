吳林峰出道兩年多，由Busking到下周16日在麥花臣舉行個人騷《明天一切如常演唱會》，擁有首個舞台他覺得好不可思議，又開心行到這步能實現對自己承諾。他形容這個騷就好似自己第一個BB，所以除了狂做音樂做準備，還狂做運動減磅望變fit登場，他又解釋扚起心肝減肥，原來跟吳媽媽有關。 撰文：杜杜 攝影：葉君海髮型及化妝：Kaho Cheng 服裝：A［S］USL由在街頭Busking到有個人演唱會，阿峰最開心能實現對自己承諾，「我覺得噚日仲喺公園仔度唱緊歌，原來已經行咗一段路，做到好多畀自己嘅承諾，譬如我同自己講過揀定咗呢條路就唔好放棄，到而家我都未有呢個念頭，我同朋友講過有場自己騷就會一齊上台，我喺音樂路好感恩身邊有好多人同我一齊玩。同埋以前好多人笑我，個名關係我叫林峰，啲人笑我唔係林峯，我成日少年輕狂咁講『你等住頒獎禮會見到我個名』，我心態唔係攞獎，至少《叱咤》我行出嚟真係有我個名，原來唔係咁鍾意我嘅人慢慢會欣賞我，但係我冇話諗住要令佢哋改觀，只係證明我唔係hea做，唔係用把口講我有幾努力。」為個唱積極準備籌備個唱心情，阿峰形容是「興奮得嚟又緊張，緊張得嚟又驚」，就似第一次當爸爸，為此他近日勤練歌及跟老師學習唱歌外，還將寫給別人的歌重新編曲，希望到時不似作品展方式去演繹。另外他還積極減肥，望由現在87kg減至理想的80kg上台，不過他解釋由最重114kg扚起心肝搣甩肥肉，原來跟演唱會冇關，「未知有呢個騷嘅時候我已經減緊肥，原因係今年好想有啲嘢係付諸行動，唔想得個講字，我由中學畢業到而家次次都話減，同埋上年我媽咪有啲身體不適，又有啲朋友有病，影響自己有啲嘢想攞番啲火去做，決定今年做番多啲運動，想自己keep番好少少狀態同健康，我覺得個騷係一個階段結束同開始，我想呢個階段用最好方法去擺個逗號。」除了健身、跑步同打籃球外，他還「揀飲擇食」配合，「戒咗唔食比較肥嘅，牛都盡量少食，食雞、魚、蝦，同埋唔食咁多油同埋澱粉質嘢食，如果忍唔到口都會偷食吓，但你知係偷食會食少啲。」