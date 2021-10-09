李嘉欣發福15磅禁老公投訴

李嘉欣昨日出席公開活動時，談到最想通關後和老公許晉亨去日本過二人世界，有朋友願忍受隔離期也要「逃離」香港，她反而頗適應在疫情下發掘在港的生活，又透露疫情下增肥了15磅，笑言老公也不可因而有意見！李嘉欣又談到，囝囝現時需要更多自由令她患得患失，兒子走向反叛期，她要花更多時間跟他傾談。囝囝轉讀男女校更多機會接觸異性，她笑言為「收風」，跟他傾談時不能太批判性，要以朋友身份給意見，她已預料囝囝將會較黐女友，笑言希望將來有好新抱。同場的鄭秀文（Sammi）日前在社交網分享第一次製無麩質麵包的經驗，她笑言隔一段時間就會沉迷新興趣並專心研究，未來想希望克服怕曱甴和駕車陰影！