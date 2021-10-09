林小明不滿江若琳「手指拗出唔拗入」

江若琳（原名江玲）與前經理人公司寰宇的合約糾紛案，昨日在高等法院續審，原告寰宇老闆林小明作供時，指江若琳簽約時已知合約長達15年，又指如她離開娛圈就不作追討。林指江若琳每部片片酬不同，而她最後一套內地劇片酬就有160萬人民幣。辯方提到14年一飯局發生不愉快事件，林指在飯局前得知江若琳不想與Paco（黃柏高）出歌，但江其後卻表現感興趣，林因而覺得她與外人串謀，林承認曾指江若琳「手指拗出唔拗入」。辯方又問到，林曾多次對傳媒指江「貪錢」和「反骨」，林稱覺得無錯，他是講事實。林小明自爆前晚向一位證人問及江若琳過去10年的分帳為700萬元，法官指林不能接觸證人。案件因天雨關係，延至下周一續審。