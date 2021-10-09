親自講解設計首飾 馮盈盈做足8粒鐘

一年一度的「典亞藝博」在會展中心開鑼，由於疫情的緣故，外地參展商入境有限制，上海畫廊「松蔭藝術」的好朋友潘敦也來不了，便將參展作品——董橋兄、鄭培凱兄和我的字畫——託付給藝博主辦人黑國強，在他的寶號「研木得益」中張掛。「研木得益」經營古董家具，張掛的字畫跟古董家具很是合襯，意趣盎然。 開幕那天下午得閒，便過去看看。腳傷未瘉，不敢到處亂走，便在黑先生處拉了一把幾百萬的明朝太師椅坐下。明朝工匠手藝卓越，用料精絕，太師椅線條流暢，扶手靠背的設計特別照顧人體坐姿，令人坐上去通體舒泰，顧盼生姿，愈坐愈安樂，於是賴着不動，只管跟往來的熟人揮手招呼。 場中朋友見我走路緩慢，都來關心相問，...

2021-10-09