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親自講解設計首飾 馮盈盈做足8粒鐘

2021-10-09 列印
■馮盈盈（左）喜獲陳楨怡捧場。
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　　馮盈盈昨於會展舉行的典亞藝博，宣傳由她首度設計的珠寶首飾系列，其中一款水晶手鏈會以虛擬貨幣進行拍賣，盈盈透露昨日的叫價已有3.2個以太幣，她笑言沒特別設目標價，又透露日前為作品擔任解說員，做足8小時！

　　盈盈說：「向訪客解說作品理念，又要認識很多文化底蘊，他們會問很多很深入的問題，都要對自己的作品很有認識。我都有興趣發展演藝工作以外的事，現在還在學習中。」盈盈又笑言會為前來撐場的好友陳楨怡度身訂造作品，希望將來有機會合作設計首飾。陳楨怡則謙稱要向盈盈學習，自己亦盼能開畫展或雕塑作品展。



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