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Jisoo@BLACKPINK被爆　與南韓國腳孫興慜拍拖

2021-10-09 列印
■Jisoo早前到巴黎睇花生騷。 網上圖片
■Jisoo和孫興慜被指戴「情侶手鏈」。網上圖片
■效力英超熱刺的孫興慜是南韓國家隊隊長。 資料圖片
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　　全球爆紅的韓國女團BLACKPINK，其中一位成員Jisoo盛傳戀上英超球隊熱刺主力射手兼南韓國腳孫興慜（另譯：孫興民），有網民更列出兩人多項「拍拖證據」！現年29歲的孫興慜比Jisoo大3歲，他是熱刺主力射手，15年以世界球壇「亞洲第一身價」2190萬英鎊加盟熱刺！

被指戴「情侶手鏈」傳情



　　有韓國網民昨日在討論區列出Jisoo和孫興慜拍拖的證據，包括Jisoo日前到巴黎出席時裝周返韓後，被發現與孫興慜乘同一班機返韓；Jisoo和孫興慜亦被發現戴同款紅色手鏈疑是「情侶手鏈」，孫每每入球即親吻該條手鏈，疑是向女友示愛！有網民則掘出兩年前，Jisoo到英國看熱刺賽事，在限時動態貼出的照片，當時熒幕打出入球（GOAL）字樣，正是孫興慜入球一刻！

　　Jisoo與孫興慜的緋聞傳出後，兩人的事務所均未有作出回應。有指孫興慜與韓國藝人常有聯繫，與朴敘俊就相當老友。

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