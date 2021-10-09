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張藝謀膺亞洲最佳導演 劉亞仁蒼井優稱帝封后

2021-10-09 列印
■劉亞仁憑《收屍人》繼前日釜日影帝後再度封帝！
■蒼井優憑《間諜之妻》封后。
■張藝謀獲獎後透過視像致謝。
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　　第15屆亞洲電影大獎頒獎禮，昨晚於釜山舉行，由於疫情影響，多位獲獎者只能透過視像致謝。

　　戴偉憑港片《狂舞派3》獲最佳原創音樂獎，麥國強則憑《智齒》奪得最佳美術指導獎，《智齒》男主角林家棟則不敵《收屍人》的劉亞仁，飲恨影帝寶座，而影后得主則是日本電影《間諜之妻》的蒼井優，但她因工作未能現身，由該片導演黑澤清透過視像代為致謝，該片其後亦奪得最佳電影大獎；最佳導演大獎得主由《一秒鐘》的張藝謀奪得，劉浩存亦憑該片獲最佳新演員獎，她透過視像致謝，表示很高興能獲獎！



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