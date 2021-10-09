訪問帶埋健身教練 即食花生醬谷胸 麥大力35歲TVB爆肌新人王

麥大力（Derek）去年參加《衝上雲霄大選》奪冠入行，未夠一年他已參與過不少節目，除了主持明珠台《港生活．港享受》，最近亦有參與劇集 《廉政狙擊》，覺得主持和演戲一樣好玩兼夠挑戰性，但中英混血兒的他完全唔識睇中文，幸好有女友簡淑兒充當私人補習老師幫手。35歲才做新人的Derek，最近更頻頻操肌，希望可以挑戰更多角色，好似兒時偶像王敏德一樣演飛虎。這天影相，Derek更帶埋私人教練到場邊操肌邊影，事前更即食花生醬爆肌谷胸。撰文：杜杜 攝影：沈健程髮型：Dave Wong＠Hair Corner K11.教練：Karl So@GYM TOWN FITNESSDerek雖然自小在香港長大，但飛機師工作主要講英文，所以入行後最難適應是要講廣東話，特別是拍劇時，「要背晒啲劇本，拼晒音，翻繹好晒先至放入個腦度，記住啲稿又要演，全部係未試過，真係一個挑戰。」試過主持和演戲，Derek覺得兩樣都好玩，主持可以訓練到口才，而演戲有故事性好唔同，而主持《港生活．港享受》要錄中英文版本，會幫到他練中文，「一個英文稿一個中文稿，兩個都係講一樣嘢，我咪可以學啲新中文字。」不過他承認拍英文版本快得多，到拍中文版要雙倍時間。簡淑兒私人補習中文不過Derek甜住承認，現在有女友簡淑兒情況就好得多，「佢會一齊幫我睇劇本，幫我讀出嚟，我寫低，之後我哋再傾個意思，識個意思會容易啲記個劇本，因為有啲字我係未聽過，同埋寫嗰啲中文同講中文有唔同，呢樣嘢對我嚟講係難啲，我明個意思會容易少少。」提到簡淑兒早前接受《頭條》訪問時，透露本不想跟圈中人拍拖，但Derek竟對她表示自己不是圈中人，對此Derek笑言自己冇講大話，「我之前做機師，或者有日會返去做，咁我係一半一半，唔係100%呢行，我咪咁講囉！」Derek坦承35歲才當新人確實有壓力，「學嘢會慢過後生啲嘅人，做咗10幾年嘢都會有啲好同唔好嘅習慣，好難改變，好彩同我做嘢嘅人都好有耐性，好體諒我，畀機會我。（自己表現畀幾分？）10分滿分都有5至6分，如果講到對白出嚟我都好開心啦！但我都會去試演戲，其實我對自己要求都好高，覺得唔夠好都唔需要人哋話我，我會想再做好啲。」為了中文可以快啲進步，除了女友主動不跟他講英文外，他亦會要求朋友跟他講廣東話，「譬如健身教練，我叫佢哋講中文，又會睇多啲中文戲，仲開始聽媽咪年代嘅音樂，聽得多啲個音會入腦啲，睇到啲稿講出嚟會正少少，而家聽陳百強啲歌多，因為媽咪鍾意佢，我細路仔就開始聽。」恨似王敏德演飛虎為了演更多不同類型角色，Derek近期更狂操肌，他承認恨演紀律部隊，「日日操就係為咗咁，細路仔時我同阿哥成日睇王敏德嗰啲戲，佢都係Mix，又係外國返嚟，細路仔我開始睇佢啲戲，（想演《飛虎》？）希望有呢個機會。」操了幾個月，他對身材尚算滿意，反而唔想太大隻，「個殼冇乜變，但係肌肉多咗，希望提升自己，身材都要愈嚟愈好，而家開始操，老咗冇咁辛苦。」當機師時，Derek主力飛上海、日本、台灣、印度及北京幾個城巿，外界總覺得機師好容易吸引異性，已名草有主的Derek強調要睇個人問題，自己工作時就好認真。16歲開始初戀的他，拍拖次數十隻手指數得晒，亦只有一位外籍女友，他解釋因對亞洲女性情有獨鍾，「我多啲時間喺香港，媽咪（係香港人）都有影響，我又成日同媽咪嗰邊啲人一齊，爹哋得個妹又冇細路仔，所以我自己偏中國多過英國。（而家女朋友喺美國大，但係中國人咪非常好？）都幾好，哈哈！」