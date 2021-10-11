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梅艷芳58歲冥壽偉仔貼舊照懷念

2021-10-11 列印
■偉仔貼出與梅姐及劉嘉玲的合照懷念舊照。
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　　昨日是已故巨星梅艷芳的58歲冥壽，雖然梅姐已離開了18年，但仍長留好友與歌迷心中，群星在社交網貼相悼念，梁朝偉上載他與梅艷芳及太太劉嘉玲的合照；容祖兒分享唱梅姐歌曲《情歸何處》的短片懷念對方；蔡一傑貼出與梅姐在舞台演出的照片，表示：「每次看見這張相片心裏總是暖暖的、生日快樂、梅」；何韻詩分享1999年與梅姐在拉斯維加斯登台的慶功照，留言：「生日快樂~幾時先再可以喺你後面整古整怪。」



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