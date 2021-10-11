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Jisoo傳戀上孫興慜　YG罕有發聲明否認

2021-10-11 列印
■Jisoo傳緋聞，YG代否認。
■韓國國腳孫興慜有不少粉絲。
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　　韓國女團BLACKPINK近年紅爆全球，但人紅自然是非多，成員Jisoo近日被網民列出多項證據，指她與效力英超球隊熱刺的國腳孫興慜拍拖。緋聞傳足兩日後，BLACKPINK所屬的YG娛樂終回應，否認Jisoo與孫興慜拍拖。YG娛樂很少回應旗下藝人的緋聞，今次算是罕見。

　　YG娛樂昨日發聲明表示：「有關於Jisoo的戀愛傳聞，全都是沒有事實根據，事務所一直都謹慎地關注這件事，由於謠言愈傳愈厲害，更傳到外國去了，我們擔心會對藝人造成影響，因而作出澄清。」



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