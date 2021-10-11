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深田恭子再亮相皺紋盡現

2021-10-11 列印
■深田恭子的近鏡，拍到她眼尾皺紋十分勁。
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　　日本女星深田恭子今年5月宣佈患上適應障礙而停工休養，早前復出。休息了近四個月的恭子，日前現身富士電視台的音樂節目，但她明顯消瘦，說話時聲音沙啞且有點兒口齒不清，令外界擔心其情況，並希望她多休息不要心急復工。

　　不過，昨日恭子又再現身，在東京出席她主演的新片《雷朋的女兒2》宣傳活動，與片中拍檔瀨戶康史及童星小畑乃乃齊齊現身。但恭子仍然精神欠佳，雙眼下垂，而且臉上皺紋盡現，繼續有網民留言稱擔心其狀態。





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