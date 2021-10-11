由謝旻良（Marstn）及楊彤組成的組合石山街，繼《暗戀家》和《幻象》後，今年推出第3首單曲《石山派》，他們希望每個人都可行自己的路，自成一派，也希望他們的音樂可以做到「石山派」。臨近年尾，將會首度參與樂壇頒獎禮，他們坦言對獎項沒大期望，楊彤只想趁機跟前輩集郵，Marstn就盼上台表演。 撰文：杜淑霞 攝影：沈健程Marstn和楊彤都承認製作《石山派》，確實希望音樂能自成一派，楊彤說：「有時我哋整完都會覺得好好聽，一定可以上榜，但畀監製或者行裏面大佬聽完，佢哋只會話幾得意，幾有你哋特色，但未必上榜。」Marstn補充：「呢啲comment成日出現，咁不如索性將我哋呢個想法，攞去做首歌嘅標題，石山派，自己一派。」提到今次首度跟填詞人鄭敏合作，楊彤竟然變花癡狂讚對方，「我本身都唔係好識鄭敏，係監製講完之後，每次見到都嘩！咁樣㗎！鄭敏係白雪雪戴眼鏡嗰啲，好高，啲皮膚超好，好似一個古裝劇入面嗰啲美男子。（Marstn：下次你拍MV佢做主角？）你唔使喺入面。（記：有冇問鄭敏意願先？）喺呢度問，好唔好鄭敏？」當然鄭敏除了靚仔，填詞亦有一手，Marstn說：「我記得第一次睇份詞，已經fit到成個氛圍，有個氣場喺度，唔使聽音樂都覺得好型，加埋音樂覺得成件事好夾。」講年底各大頒獎禮，石山街在3首作品較睇好《石山派》成績，不過對於有否機會上頒獎台，楊彤坦白話：「我都唔知點計！我諗住好靚姿態出現，諗吓着咩衫化咩妝，諗吓同邊個friend一齊坐，諗定後台同咩人打卡，噚日啱啱個騷見到周國賢，但大家忙緊做準備出場，錯過咗打卡影相機會。」Marstn想集郵外，仲另有目標，「個個前輩都想見，但而家感覺好怪，以前冇諗過會咁見到，要喺報紙或者電視先至見到，而家好神奇喺後台就見到。我最想有得去玩，有得上台表演。」