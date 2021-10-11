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內地公佈十大賣座電影 英皇三片上榜成績驕人

2021-10-11 列印
■《怒火》成內地最高票房的第五位電影。
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　　內地疫情受控，連帶電影市場也開始復甦。據貓眼專業版，公佈中國電影市場2021年度總票房（含預售）突破400億人民幣（482.86億港元），截至10月10日，總觀影人次達9.88億，總場次9852.4萬場。

　　在十大票房當中，由英皇電影出品的佔據其中三位，包括第五位的《怒火》達13.28億人民幣（16.03億港元），第九位《懸崖之上》11.90億人民幣（14.36億港元），以及仍在上映中、排第10位的《我和我的父輩》，暫收11.6億人民幣（14億港元）成績驕人。



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