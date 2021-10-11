內地公佈十大賣座電影 英皇三片上榜成績驕人

費歷克率領的德國着重提拔小將，除了穆斯亞拿外，對科利安華迪斯和艾迪耶美同樣讚賞有嘉。今晚世界盃外圍賽歐洲區J組，德軍作客弱旅北馬其頓，華迪斯和艾迪耶美勢把握機會大顯身手，增加轉會籌碼之餘，助國家隊取勝力爭提早出線。 十八歲的華迪斯和十九歲的艾迪耶美，分別效力利華古遜和薩爾斯堡，費歷克盛讚出任進攻中場的前者：「他傳球、埋門、速度和盤扭能力皆備，是一個全面的球員。」至於前鋒艾迪耶美，費歷克賞識道：「他在門前十分冷靜。」 求出線先斬北馬 他倆也是轉會市場搶手貨，傳利物浦或明年一月爭購艾迪耶美，華迪斯也備受紅軍、車路士和拜仁慕尼黑等關注，今晚勢把握機會搶鏡提升身價。北馬其頓...

2021-10-11