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安德尊憶衞世輝包容發台瘟

2021-10-11 列印
■安德尊歎好唔捨得衞世輝。
■衞世輝遺照由弟弟捧出靈堂。
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　　無線製作部非戲劇分部經理衞世輝上月因心臟病猝逝，終年62歲。昨日在紅磡世界殯儀館舉殯，衞世輝胞弟衞日輝手捧哥哥遺照步出靈堂，遺孀黃鳳珍緊隨登上靈車，神情悲傷。

　　衞世輝縱橫電視圈40多年，與眾多幕後相熟，高層何麗全和安德尊一連兩日到靈堂相伴，安德尊臉帶哀傷受訪，表示：「輝哥好錫我哋，尤其我剛剛到TVB時候佢幫助我好多，冇嘢做都諗嘢你做，好感謝呢位好朋友。」二人合作無間太多點滴，安德尊憶起經常整蠱輝哥，難忘曾多次發台瘟獲得包容。



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