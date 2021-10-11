女友衰多口 同10億老友旨呈拖狗3人行 Stanley跟Alina 拍拖轉玩低調

人氣男團MIRROR今年橫掃娛樂圈，不過經理人花姐好開通，從未對一班吸金親生仔落「禁拖令」，「大表哥」邱士縉( Stanley ) 跟拍拖4年、參加過《全民造星III》 的長腿女神李炘頤(Alina)尤其愛得無保留，早前更拍片自爆搬屋同居，女方之後亦曾經在IG疑為男友出頭大呻「幫人推走晒啲job」而惹出小風波。事隔幾個月Alina明顯態度有變，兩人拍拖時孖富貴老友旨呈玩三人行加兩隻狗遊淺水灣，人多時甚至自動彈開，轉玩低調。採訪：張詠森跟隊友Edan趕拍ViuTV劇《i.SWIM》的Stanley難得有空檔，日前便跟女友在淺水灣拍拖，不過並非二人行，而是多了電燈膽，曾參加《造星III》，母親有10億身家的富二代鄺旨呈，有錢仔仲帶住一對牧羊狗「陪拍拖」。由於當日是假期，淺水灣人多，Stanley雖然打扮簡單又戴住口罩，但貴為MIRROR的「肌肉擔當」，區區口罩點會阻到佢嘅光芒，有眼利粉絲埋身求合照，在旁的Alina識做彈開睇手機，不過影完相，兩人未有合體，反而自動保持距離，跟早前自爆同居甜到漏親密舉動大大不同。而Alina更全程拖住老友其中一隻牧羊狗，跟同行拖另一隻愛犬的旨呈反而更像一pair。不過回程去攞車，行到商場角落見冇乜人，Stanley即暖男上身，用手機幫女友影靚相，之後再孖住一齊睇效果。旨呈做司機送走兩人其實，自從7月中在IG限時動態爆出「到底一間公司可以有幾好，明知人哋連飯都就嚟無得食，仲幫人推走晒啲job，又或者將個job轉俾其他人，我覺得真係好amazing㗎。」 接着花姐也以「唔知咩事。」回應事件並坦言「唔合適會推job，所以要溝通。」經一事長一智，女友識分莊閒，明白低調拍拖好處多，故兩人離開時，也由旨呈做柴可夫揸七人車送兩人回家。鏡仔拍拖通常好低調MIRROR成員好聽經理人花姐話，將最真實一面呈現給大家，故成員大都公開女友身份，不過拍拖就好低調，好少公開放閃，話晒偶像派。如陳瑞輝(Frankie)跟舞蹈員女友Hei拍拖13年，是名副其實癡心情長劍。柳應廷（Jer）早在比賽時已經公開有個拍拖5年的文青女友Kelly，專一形象獲加分。楊樂文(Lokman)女友Luxi曾接受訪問，做dancer的她十分支持Lokman參加比賽，自然被鏡粉接受。而陳卓賢（Ian）跟盧慧敏（Amy Lo）拍拖一年，兩人都愛得低調。