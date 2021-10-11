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另一半好識做

2021-10-11 列印
Lokman及Luxi。
Frankie及Hei。
Jer及Kelly。
Ian及Amy。
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　　MIRROR隊長Lokman、Jer、Frankie及Ian都有拖拍，而他們的另一半都好識做，鮮有放閃刺激大家。

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