醫療 災難 懸疑 愛情 myTV SUPER嚴選 2021最強秋季日劇

2021秋季日劇來了！卡士陣容鼎盛，包括有小栗旬主演的《日本沉沒 -希望的人-》、米倉涼子的《女醫神Doctor X 7》、還有吉高由里子的懸疑劇《最愛》，最後少不了女神清野菜名同男神坂口健太郎的《只是在結婚證書上蓋個印》，myTV SUPER秋季日劇有愛情、災難、醫療、懸疑等多元化題材，總有一套是你心頭好！《日本沉沒 -希望的人-》逢星期二上架 |TVB外購日劇點播區《日本沉沒 -希望的人-》期待指數破表的話題之作！自1973年日本連載刊登漫畫《日本沉沒》後，多次被翻拍成電視劇、電影、動畫等不同版本。2021的最新版本則由小栗旬主演，並搭上超強卡士陣容包括渡邊杏、松山研一、香川照之、瑛士、仲村亨及中村杏等。故事設定在2023年的東京，首相東山（仲村亨飾）發起「日本未來推進會議」，集結各部會精英，包含環境省的天海啟示（小栗旬 飾）和經產省的常盤紘一（松山研一 飾），計劃把污染物液化儲存在海底的「COMS系統」。看似環境先進的美意，學界代表田所雄介（香川照之 飾）卻敲響了COMS可能影響關東海床引發日本沉沒的警鐘，面對日本可能會沉沒的危機，政府官僚要採取甚麼樣的措施或政策？究竟誰才是值得信賴的領導者呢？為了守護國家與心愛的人，主角與夥伴們將挺身而出、迎接挑戰。©Tokyo Broadcasting System Television, Inc.《只是在結婚證書上蓋個印》10月21日起逢星期四上架 | TVB外購日劇點播區《只是在結婚申請書上蓋個印》改編自同名漫畫，原作在2017年開始在「FEEL YOUNG」上連載。由金子文紀、竹村謙太郎共同執導，主要演員包括《神的病歷簿》清野菜名、《Signal 信號》坂口健太郎、《狂賭之淵》高杉真宙等人，是一部以「偽裝婚姻」為起點所展開的愛情故事。故事講述享受工作和單身生活的女主角大加戶明葉（清野菜名 飾），某天突然被一名剛認識不到30分鐘的型男上班族百瀬柊（坂口健太郎飾）求婚，因為雙方都有不得已的苦衷，希望獲得已婚者的頭銜，所以決定閃電結婚。個性截然不同的兩人，開啟先婚後愛的模式，慢慢被對方吸引，兩人從衝突不斷到日久生情，有辦法獲得真正的幸福嗎？《女醫神Doctor X 7》10月16日起逢星期六上架 |TVB外購日劇點播區《女醫神Doctor X》來到第七季，當然少不了收視保證的米倉涼子再度出演，至於劇中飾演麻醉科醫生的內田有紀、名醫介紹所所長岸部一德及東帝大學醫院院長西田敏行等原班人馬，亦會再度登場。今季最特別的地方是加入最新的社會時事，描寫世界上出現百年一度的超級傳染病，使醫療體系崩壞。於是東帝大學醫院決定將資源投放於感染治療和內科，並且暫緩不必要的外科手術。這樣一來，擅長手術的大門未知子，要如何在醫院裏面生存下去呢？《最愛》10月17日起逢星期日上架 | TVB外購日劇點播區由人氣女星吉高由里子領銜主演的《最愛》是一部由懸疑和充滿詭秘色彩故事交織而成的愛情劇。年輕女企業家真田梨央（吉高由里子 飾）被牽扯入一宗殺人案件，追查她的刑警正是當年的初戀（松下洸平飾），還有守護她的律師（井浦新飾），三人之間會發展出甚麼情愛轇轕？而謎團背後的真相，竟然跟15年前某個失蹤事件有關。除了劇本吸引，主題曲更找來宇多田光演唱，實在太令人興奮，本劇繼《魔女的條件》、《First Love》、《對不起我愛你》之後，宇多田光再為TBS演唱主題曲，肯定能夠為這部日劇大大加分！