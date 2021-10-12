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《RM》湊《魷魚》熱潮 成員還原劇中角色被讚

2021-10-12 列印
■《魷魚遊戲》熱爆全球，《RM》也拿來惡搞。
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　　韓劇《魷魚遊戲》近日熱爆全球，韓國長壽節目《Running Man》（《RM》）也湊熱鬧玩生存遊戲，在下周節目預告中，《RM》變身成為《八爪魚遊戲》，相當搞笑。

　　一眾《RM》成員一開始就遇上《魷魚》中身穿桃紅色工作服的工作人員現身，遞卡片給成員們，並寫上：「請問要參加改變你人生機會的《八爪魚遊戲》嗎？」接着成員們就被帶到神秘房間，眾人全部身穿《魷魚》的綠色運動服，全昭旻化身劇中角色，模仿台詞說：「我是韓美女啊~」、「OPPA是隊長嗎？」只是預告已被讚還原度極高。



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