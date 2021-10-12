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江若琳拍《男兒本色》僅收12萬

2021-10-12 列印
■江若琳在老公陪同下到法院聽審。
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　　江若琳與前經理人公司寰宇的合約糾紛昨日在金鐘高等法院續審，寰宇老闆林小明及江若琳均有現身。寰宇經理人部高層楊劍標上庭作供，表示先後為江若琳推出約20首歌，合作愉快。

　　辯方大律師就指前經理人Kelly Lee稱離職前，負責的藝人只得徐正溪（前名徐正曦）收入是正增長，江若琳拆帳只得35%，是最低拆帳的一位藝人。又指07至08年，江若琳獲分帳約32萬多元（未扣除支出）；拍攝電視劇《男兒本色》獲35萬片酬，即大約12萬元（以35%拆帳計算）。



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