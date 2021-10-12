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添麥菲《朱古力》前傳造型曝光

2021-10-12 列印
■添麥菲查洛美首度公開他扮演Willy Wonka的造型。
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　　英國著名兒童文學著作《Charlie and the Chocolate Factory》曾於1971年及2005年兩度被改編成電影《朱古力獎門人》，早前電影公司再次將該小說開拍新片《Wonka》，但今次是拍攝主角Willy Wonka年輕時的事跡，被指為《朱古力獎門人》前傳。該片由《沙丘瀚戰》25歲美國男星添麥菲查洛美擔演，近日首張造型照曝光。添麥菲與05年版尊尼特普的造型差不多，均是戴上高帽及穿紅色外套。



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