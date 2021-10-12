馬神初投影圈拍兩日慘被易角 唐詩詠懶理嘲諷 憑努力膺視后吐氣揚眉

馬德鐘和唐詩詠入行多年曾遇挫折，詩詠未有因為別人批評她太瘦、不夠高做不到主角而放棄，咬緊牙關繼續努力終榮膺視后；「馬神」馬德鐘則自爆初入行參演電影拍了兩日戲，卻慘被換走，但他們憑着堅持不放棄，最終成為視帝和視后吐氣揚眉！唐詩詠、「馬神」馬德鐘及簡淑兒等，昨日齊出席TVB劇集《我家無難事》宣傳活動，該劇上周收視20.5點，馬神指該劇進入結局篇，劇情將有波折和驚喜。詩詠提到最近出席分享演戲經驗的講座，她最深刻是現場有一位女孩子說很愛演戲，但多次試鏡都失敗，詩詠鼓勵對方要堅持，可以學演戲增值。詩詠坦言演員的路很辛苦，一路會被別人拒絕，她曾聽到有人說她「唔得、太瘦、不夠高做不到主角」，無論別人怎樣說，最重要是自己是否鍾意演戲，鍾意便咬緊牙關喊住行落去，在18年1月憑《不懂撒嬌的女人》榮膺TVB視后吐氣揚眉的詩詠自認任性，「被人話唔得，反而會繼續努力」！馬神做視帝：仍須努力馬神亦透露曾被拒絕，亦堅持不放棄，他早年曾參演一部鬼片，拍了兩日卻被導演換走，他坦言不開心，難得該角色接近是男主角，戲份較重，當時身為新人，會反省哪方面做得不夠好，而導演換來的演員「都好堅」，所以他從來沒提及此事。在18年12月憑《跳躍生命線》勇奪TVB視帝大獎的馬神認為，這些經歷令他行出人生路向，被拒絕不緊要，只要有一次機會，好好把握便會成功。談到現時已證明演戲實力，馬神笑說「仍須努力」，希望有機會與當年該位導演再合作！另外，客串演出《我》劇的簡淑兒表示最近不用開工，有更多時間與男友麥大力拍拖，她指男友下月拍新劇，但因對方中文不好，她要助男友對劇本，「他用拼音根本不明白意思，對白背得好辛苦，我得閒可以跟他對劇本。他好聰明，學得好快。」她笑指男友有時講中文似講粗口，平日則會以英語溝通。