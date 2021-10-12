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認戀金融才俊 聞嫁入豪門 張秀文：我哋相處得好好

2021-10-12 列印
■張秀文被指刻意減少性感演出。
■Billy愛打籃球和夾Band。
■阿Bob被指撮合張秀文和Billy。
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　　現年34歲、34D「TVB咪神」張秀文（Sammi），與前經理人仇耀斌拍拖多年未能開花結果，Dry足3年，原來秘戀有家底的金融才俊王大權（Billy）逾一年，最近兩度被攝得陪男友入馬場，有指她刻意減少性感演出，鋪路嫁入豪門！

　　Sammi昨日以短訊回覆《頭條娛樂》記者，坦承戀情，被追問幾時結婚？她說：「感情事低調處理，我哋相處得好好，謝謝。」



　　據悉，Billy是「皮草太子爺」王大業的堂弟，家境非常富裕，其父母已退休，Billy在港大經濟金融學士課程畢業後投身銀行界，從事金融及IT業界，年薪過千萬。興趣方面，Billy愛打籃球及夾Band，性格上與樂天的Sammi非常夾。 圖：網上及資料圖片
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