小栗旬擔正《日本沉沒》 首播撞正地震惹恐慌

日本面對巨災題材小說《日本沉沒》，被改編為小栗旬主演的TBS電視台新劇《日本沉沒 -希望的人-》，前晚播出首集，出現東京受嚴重破壞的場面，天橋斷開跌入海、大部份大廈倒塌，不少觀眾看後表示感到恐慌，即引起網民熱議。《日本沉沒》首播後，北海道發生3級地震，有當地居民在網上表示，剛看完該劇即遇上地震，比平時遇上地震感到更害怕！東京上周曾發生5級地震，是2011年311大地震以來最強烈地震，大批觀眾表示看到劇中香川照之扮演的科學家預計發生大災難一幕，令他們想起日前的強震，擔心會有更大的地震發生！TBS昨日公布該劇首集收視率為15.8%，成績算是不俗，但以出動多名演技派紅星演出，收視比預期稍差。《日本沉沒》播出之際登上社交網關鍵詞排行榜冠軍，但很快就隨後播放的人氣動漫《鬼滅之刃》取代，跌落亞軍！圖：網上圖片